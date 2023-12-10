إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وذكرت الوكالة أن "دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدولية- الكتيبة الإسبانية قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة".

وبحسب الوكالة، فقد استهدفت الدبابة الإسرائيلية برج المراقبة بشكل مباشر، ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر المركز.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "اليونيفيل تتحقق من تعرض مركزها في آبل القمح مقابل المطلة لقصف إسرائيلي".

وأضاف أن "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل والواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات ظهر اليوم إثر تعرضه للقصف".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.