شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الصومال وجيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، في مدينة جيبوتي، الأوضاع في المنطقة والعلاقة الأخوية التي تجمع بين الصومال وجيبوتي والتعاون المشترك بما فيه مصلحة الشعبين .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن اللقاء يأتي على هامش الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الإقليمية (الإيجاد) لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات .