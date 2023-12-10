جدل حول مقتل الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجيرا في غزة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الضابط الإسرائيلي يومها، في مقطع الفيديو: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة، أيالا، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك". ويبدأ الضابط بالعد التنازلي لتفجير المبنى السكني في غزة.

وعلى الرغم من تداول الخبر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام العربية، نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ملاحظة تفيد بأن المعلومة غير دقيقة، وأن الخبر مضلل.

وأكد النشطاء أن الضابط الأول صاحب فيديو التفجير هو "نيك موشيه غرونبرغ"، أما الضابط الآخر المقتول هو "إيال مئير بيركوفيتش".

الجدير بالذكر أن الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي لعدد قتلاه في المعارك الدائرة في غزة وصلت إلى 420 ضابطا وجنديا، وقتل منها 20 خلال الأيام الخمسة الأخيرة فقط.

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.