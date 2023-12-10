تونس تعلن اعتراض نحو 70 ألف مهاجر في البحر منذ بداية 2023‏

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس السبت، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أن العدد الذي اعترضته السلطات التونسية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 بلغ 69963 مهاجرا، مقارنة بـ31297 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن الأجانب شكلوا 78% من المهاجرين، والبقية تونسيون، مؤكدا أن ذلك يمثل تحولا كبيرا عن عام 2022، عندما كان 59% من المهاجرين أجانب.

23 يوليو, 13:00 GMT

وتسارعت وتيرة الهجرة الجماعية في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأشار إلى أنهم جزء من "خطة إجرامية" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.