شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول أيام انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل لعام 2024.

وسيستمر التصويت على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء.

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويبلغ عدد المرشحين للرئاسة المصرية 4 أشخاص، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأنهت السلطات المصرية استعدادتها لاستقبال الناخبين، إذ أعلنت وزارة التعليم المصرية تجهيز 8563 مدرسة، خُصصت للجان الانتخابية بجميع المحافظات.

9376 مركزاً انتخابياً

وفي خضم التجهيزات أعلنت أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً.

وتتنوع ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

في ذات السياق أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن من يحق لهم التصويت من الشعب المصري يبلغ نحو 65 مليون مواطن.

14 منظمة دولية و62 منظمة محلية

وبخصوص الإشراف القضائي على الانتخابات، ذكرت أن نحو 15 ألف قاض يتولون ذلك من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

أيضا أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية تشارك كذلك في الانتخابات.

نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وفي حالة وجود جولة إعادة ستجرى الانتخابات للمصريين بالخارج ثلاثة أيام تبدأ 5 يناير 2024 وتنتهي 7 يناير.

وفي الداخل ستُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل ثلاثة أيام كذلك تبدأ 8 يناير 2024 وتنتهي 10 يناير على أن تعلن النتائج يوم 16 يناير 2024.

في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر.