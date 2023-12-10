شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شظايا وقنابل دخانية على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف المصدر أنه لا توجد أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها، استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.