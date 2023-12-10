سقوط شظايا وقنابل على المستشفى الأردني جنوبي غزة جراء قصف إسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن جميع مرتبات المستشفى بخير، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

وأكد المصدر "استمرارية عمل الطواقم الطبية الأردنية في قطاع غزة، وتأديتها لواجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع".

وتجدد القتال بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.