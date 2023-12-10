مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، تستمر عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة).

وتُجرى عملية التصويت في 9376 مركزا انتخابيا، بإجمالي 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي يتولاه نحو 15 ألف قاض من جهات وهيئات قضائية مختلفة، وتشارك 14 منظمة دولية في متابعة الانتخابات بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا.

30 سبتمبر, 09:54 GMT

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موافقته على ترشح:

2. رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد فريد زهران 3. رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة 4. رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأُجري التصويت للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، ومن المقرر انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

كما تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر، ويتم البت فيها خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر، وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 18 ديسمبر.