الخليج اليوم .. اليمن: ضبط أدوية مهربة غير مصرحة للاستخدام في مطار عدن وجهات نافذة تهدد باستخدام القوة لتمريرها للأسواق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مصادر مسؤولة، إن سلطات مطار عدن ضبطت الأسبوع الماضي، كميات من الأدوية المهربة وغير مصرحة للاستخدام في اليمن.

وأكدت المصادر، أن الأدوية وضعت داخل عدد من حقائب السفر في رحلة طيران كانت قادمة من دولة الهند.

ونقل موقع "عدن الغد"، العدني، مصدر في إدارة أمن مطار عدن (لم يذكر اسمه)، قوله، أنه جرى "الاشتباه بعدد من الحقائب ليتم تفتيشها والعثور على كميات ضخمة من الأدوية غير المرخصة والمهربة والتي يجب أن يتم صرفها عبر الهيئة العليا للأدوية في اليمن"، مشيرا أن الهيئة العليا للأدوية قامت بحجز الأدوية.

وقال المصدر، إن هناك "بعض النافذين يمارسون ضغوط شديدة بهدف إخراج الأدوية والتكتم على الموضوع محاولين توسيط بعض الجهات"، (دون الإشارة إلى الجهة التي تحاول تمرير الصفة للأسواق).

كما نقلت الصحيفة، عن مصدر في الهيئة العامة للأدوية، دعا لمساندة الهيئة في اتمام عملية إتلاف هذه الأدوية، مؤكدا خطورتها الشديدة على حياة المرضى.

وحذر المصدر من خطوة تمكن بعض الجهات النافذة التي تهدد باستخدام القوة المسلحة لإخراج هذه الكميات من تصريفها في السوق المحلية.

وحسب المصدر في الهيئة العامة للأدوية فإن حادثة وفيات مستشفى الكويت في صنعاء، والتي وقعت قبل أشهر كانت بسبب أدوية مهربة مشابهة لهذه الأدوية.