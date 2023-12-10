الخليج اليوم .. فرقاطة فرنسية تتصدى لمسيرات هاجمتها في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسقطت فرقاطة فرنسية مسيرتين في البحر الأحمر أطلقتا باتجاهها من سواحل اليمن، حسب أركان الجيوش الفرنسية.

وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية اليوم الأحد في بيان لها، إن الفرقاطة "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر "اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما".

وتمت عمليتا الاعتراض مساء السبت على الساعة 20:30 و22:30 بتوقيت غرينيتش، على بعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.

وأمس السبت، أعلن الحوثيون أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وسبق أن أعلنت واشنطن أن مدمرة أمريكية أسقطت 3 طائرات مسيرة خلال تقديمها الأحد الماضي الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، منددة بـ"تهديد مباشر" للأمن البحري.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية، كانت قد أعلنت أن قواتها البحرية استهدفت صباح يوم الأحد الماضي سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وأكد المتحدث باسم الجماعة أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

المصدر: أ ف ب