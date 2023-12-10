الخليج اليوم .. باحث مختص سعودي يعلق على مقطع فيديو لاستخراج امرأة "حجراُ" من عين رجل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق الباحث السعودي المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على المقطع المتداول لامرأة تستخرج حجراً من عين رجل.

وقد كتب فهد الخضيري على حسابه في منصة "إكس": "يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيحاً".

وأضاف:"يقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس".

وأكمل:" لا تصدقوهم..حتى لو كان صحيحا فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية.

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة قيل إنها تستخرج حجرا من عين شخص، ما أثار جدلا كبيرا، حيث صدق البعض ما جاء في المقطع، فيما أكد عدم صحته آخرون.