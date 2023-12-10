"الخليج 365" ترصد توافد المصريين على مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" الموجود في شمال سيناء، إن المراكز فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم، وشهدت توافد العديد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم عبر الإجراءات المتبعة.

وتابع مراسلنا سير العملية الانتخابية في اللجنة الثانية في العريش قسم ثاني، لافتًا إلى أن لجان شمال سيناء شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفي السياق، قال أحد المواطنين المتواجدين أمام اللجان ويدعى جمال الأصلي أحمد لـ"الخليج 365"، إنه حرص على التواجد منذ الصباح الباكر للإدلاء بصوته في هذا العرس الوطني.

وحث جمال المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيدا بما تحقق من إنجازات سواء على مستوى محافظة شمال سيناء أو على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة).

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.

وينافس السيسي (68 عاما)، مرشح حزب الوفد عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الـ 18 من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من 20 ألف قاض.