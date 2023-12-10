173 ألف إسرائيلي طلبوا إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة، تقدم أكثر من 173 ألف مواطن إسرائيلي بطلبات الحصول على إعانات البطالة.
وأكدت الإذاعة أن تلك الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني في البلاد، مضيفة أن هناك أكثر من 126 ألف مواطن إسرائيلي آخرين خرجوا في إجازة مرضية رغما عنهم.
وأوضحت أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
وبيّنت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، فيما كانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.