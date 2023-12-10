الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف جنوبي لبنان ويعترض جسمين مشبوهين... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت عشرات الأهداف في الجنوب اللبناني، كما تم اعتراض جسمين مشبوهين.
ونقلت الإذاعة نفسها في تقرير آخر لها عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء واقعة الاعتراض دون وقوع خسائر تذكر.
أمس, 22:13 GMT
ويأتي هذا في وقت أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له ملخص عملياته العسكرية خلال يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأضاف أنه "استهدف انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخيّة، كما استهدف موقع البغدادي، وقصف تجمّعاً للمشاة في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.