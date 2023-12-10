شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. تعرض المستشفى الميداني الأردني لشظايا وقنابل دخانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد، تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية، نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان، أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة، وأداء واجبهم الإنساني لأهل القطاع.

الاحتلال يواصل العدوان

يواصل العدوان الإسرئيلي على غزة حصد المزيد من الشهداء، إذ استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال قصف جديد لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدف الاحتلال المنازل في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي، بحسب مصادر محلية صرحت لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا مأهولًا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال أيضًا منزلًا في مخيم المغازي وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.