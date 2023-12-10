كوريا الشمالية بعد "الفيتو" الأمريكي: الولايات المتحدة "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين

دبي - محمود عبدالرازق - واتهم نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، كيم سون كيونغ، واشنطن بإساءة استخدام حق النقض، واصفا البلاد بأنها "حجر عثرة" أمام السلام والاستقرار الدوليين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وقال كيم في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف لحقيقة أن رغبة المجتمع الدولي بالإجماع في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في وقت مبكر، قد تم سحقها بلا رحمة مرة أخرى".

يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

أمس, 18:27 GMT

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.