الخليج اليوم .. "الراجحي القابضة" تعتزم نقل ملكيتها في "أكوا باور" إلى محافظ استثمارية تابعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقت شركة أكوا باور، خطاباً من مجموعة الراجحي القابضة أحد كبار المساهمين في الشركة يفيد بنية المساهم إعادة تنظيم للهيكلة الداخلية لديهم.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم نقل أسهمها المملوكة من قبل مجموعة الراجحي القابضة إلى محافظ استثمارية لشركات مملوكة لذات المساهمين لمجموعة الراجحي القابضة بحسب نسب ملكيتهم الحالية.

وأشارت إلى أنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة أكوا باور على موقع تداول.

وتمتلك مجموعة الراجحي القابضة نحو 11.205% من أسهم شركة "أكوا باور".