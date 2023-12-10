غوتيريش: لن أتخلى عن النداءات لوقف إطلاق النار في غزة

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الـ21 لـ"منتدى الدوحة"، في الوقت الذي استخدمت فيه واشنطن حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وقال غوتيريش: "لقد حثثت مجلس الأمن على الضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية وكررت دعوتي لإعلان وقف إنساني لإطلاق النار، لكن للأسف، فشل مجلس الأمن في القيام بذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بذلك".
وأردف غوتيريش: "لن أستسلم".
كما أنه حذر من "احتمالية انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة".
7 ديسمبر, 19:46 GMT
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.