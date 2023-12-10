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عضو مجلس الشيوخ المصري عن سيناء يوضح لـ"الخليج 365" تفاصيل المشهد الانتخابي في الشيخ زويد... فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - ورصد مراسل "الخليج 365" سير الإجراءات في اللجنة الفرعية في قسم ثالث العريش، في مدرسة السادات، والتي شهدت توافد العشرات في الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأول.
استمرار توافد المصريون في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - الخليج 365 عربي, 1920, 10.12.2023
وعبّر العديد من المواطنين الذين شاركوا عملية الاقتراع اليوم بإجراء العملية الانتخابية بعد دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لشمال سيناء منذ سنوات.

من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.

ولفت إلى أن المواطنين في جميع أنحاء شمال سيناء لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات، للتأكيد على مكانة المحافظة وأهميتها ورغبة أهلها في إرساء الأمن والاستقرار والدفع نحو التنمية المستدامة.
انتخابات الرئاسة - مصر - الخليج 365 عربي, 1920, 10.12.2023

وقال جمال الأصلي، أحد مواطني شمال سيناء، إن أهالي المحافظة يشاركون هذه الانتخابات بكثافة وإقبال غير مسبوق تعبيرا عن رغبتهم في التنمية والاستقرار والازدهار في المحافظة التي تمثل خصوصية هامة نظرا لما شهدته سابقا من أعمال إرهاب.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية - الخليج 365 عربي

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© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية - الخليج 365 عربي

2/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية - الخليج 365 عربي

3/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية - الخليج 365 عربي

4/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

1/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

2/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

3/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

4/4

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

وتفقدت "الخليج 365" عدة مراكز انتخابية خلال اليوم الأول في شمال سيناء، حيث جرت عملية التصويت وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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