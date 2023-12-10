عضو مجلس الشيوخ المصري عن سيناء يوضح لـ"الخليج 365" تفاصيل المشهد الانتخابي في الشيخ زويد... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ورصد مراسل "الخليج 365" سير الإجراءات في اللجنة الفرعية في قسم ثالث العريش، في مدرسة السادات، والتي شهدت توافد العشرات في الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأول.

وعبّر العديد من المواطنين الذين شاركوا عملية الاقتراع اليوم بإجراء العملية الانتخابية بعد دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لشمال سيناء منذ سنوات.

من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.

ولفت إلى أن المواطنين في جميع أنحاء شمال سيناء لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات، للتأكيد على مكانة المحافظة وأهميتها ورغبة أهلها في إرساء الأمن والاستقرار والدفع نحو التنمية المستدامة.

وقال جمال الأصلي، أحد مواطني شمال سيناء، إن أهالي المحافظة يشاركون هذه الانتخابات بكثافة وإقبال غير مسبوق تعبيرا عن رغبتهم في التنمية والاستقرار والازدهار في المحافظة التي تمثل خصوصية هامة نظرا لما شهدته سابقا من أعمال إرهاب.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 1/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 2/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 3/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 4/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 1/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 2/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 3/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية 4/4 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية

وتفقدت "الخليج 365" عدة مراكز انتخابية خلال اليوم الأول في شمال سيناء، حيث جرت عملية التصويت وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.