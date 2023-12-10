عضو مجلس الشيوخ المصري عن سيناء يوضح لـ"الخليج 365" تفاصيل المشهد الانتخابي في الشيخ زويد... فيديو وصور

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من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.
وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.
وقال جمال الأصلي، أحد مواطني شمال سيناء، إن أهالي المحافظة يشاركون هذه الانتخابات بكثافة وإقبال غير مسبوق تعبيرا عن رغبتهم في التنمية والاستقرار والازدهار في المحافظة التي تمثل خصوصية هامة نظرا لما شهدته سابقا من أعمال إرهاب.
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
1/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
2/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
3/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
4/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
1/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
2/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
3/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
4/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الخليج 365 تتفقد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية
وتفقدت "الخليج 365" عدة مراكز انتخابية خلال اليوم الأول في شمال سيناء، حيث جرت عملية التصويت وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.