"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع إسرائيلية وتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيانات المتتالية لـ"حزب الله" اللبناني، والتي بدأت منذ صباح اليوم الأحد، مايلي: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وأوقعوا عددا من الإصابات في صفوف جنوده".

وأضاف البيان: "كما استهدف عناصرنا تجمعات لجيش الاحتلال في كل من جل العلام وموقعي رويسات العالم وزبدين والرمثا وموقع العباد وقلعة هونين وموقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "العدو الاسرائيلي صعّد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الإسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

يأتي هذا في وقت أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، ملخص عملياته العسكرية يوم أمس، والذي استهدف خلاله 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.