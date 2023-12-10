شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الشتاء.. "الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع في غزة مع قدوم الشتاء، ووصفت تأثير الصراع الدائر في قطاع غزة على النظام الصحي بالكارثي، وقال المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم، إن 17 ألفًأ لقوا مصرعهم، ولا نعرف عدد الذين دُفنوا تحت الأنقاض.

وأوضح أن التقارير أفادت بأن أكثر من 17 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة بينهم 7 آلاف طفل، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص آخرين، ونزوح 1،9 مليون شخص يبحثون الآن عن أي مأوى، ولا يوجد مكان آمن في غزة.

انتشار الأمراض المعدية

وأعرب أدهانوم في كلمته في افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة اليوم في جنيف، عن القلق إزاء انتشار الأمراض المعدية في غزة، بما في ذلك الإسهال الحاد الدموي والتهابات الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع اقتراب الشتاء في ظل انهيار النظام الصحي، ووجود 14 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، ولا يتوافر سوى 1400 سرير من أصل 3500، ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما السريرية، ونفاد الإمدادات الطبية، وولادة 180 طفلا في غزة كل يوم.

وقال إن هناك ألفا مريض بالسرطان و350 ألف مريض بالسكري والقلب وارتفاع الضغط، ويحتاج 20 ألف مدني للرعاية الطبية النفسية واضطرابات عقلية حادة ناتجة عن عنف الصراع، وقد أصبح عمل الفرق الطبية تحت القصف شبه مستحيل، ويبذلون قصارى الجهد في ظروف لا يمكن تصورها.

449 هجومًا على المرافق الصحية

وأضاف أدهانوم أن المنظمة تحققت منذ السابع من أكتوبر الماضي من 449 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما ازدادت الاحتياجات الصحية بشكل كبير مع انخفاض قدرات النظام الصحي.

وتابع: أصبحت إعادة إمداد هذه المرافق صعبة للغاية بسبب الوضع الأمني على الأرض.