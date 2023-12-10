شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين بالقدس المحتلة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 9 فلسطينيين من أماكن متفرقة بالقدس المحتلة والضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مقدسيين من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت 4 طلاب مدارس من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد استدعائه، كما اعتقلت مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد شتيوي، من سكان كفر قدوم، في أثناء مروره عبر حاجز دير شرف غرب نابلس.

تفاقم الأوضاع مع قدوم الشتاء

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع في غزة مع قدوم الشتاء، ووصفت تأثير الصراع الدائر في قطاع غزة على النظام الصحي بالكارثي، وقال المدير العام للمنظمة د. تيدروس أدهانوم، إن 17 ألفًأ لقوا مصرعهم، ولا نعرف عدد الذين دُفنوا تحت الأنقاض.

وأوضح أن التقارير أفادت بأن أكثر من 17 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة بينهم 7 آلاف طفل، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص آخرين، ونزوح 1،9 مليون شخص يبحثون الآن عن أي مأوى، ولا يوجد مكان آمن في غزة.