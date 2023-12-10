سرقة 20 ألف رصاصة من نوع "إم-16" من قاعدة عسكرية إسرائيلية

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه تمت سرقة 20 ألف رصاصة من نوع إم-16، أمس السبت، من شاحنة تابعة للجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.
وعلى العكس من ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه ما يزال لدى حركة "حماس" المئات من الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، أن هناك مناطق في قطاع غزة لم تعد حركة حماس تسيطر عليها عسكريا.
وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن العام 2024 سيكون عامًا متواصلاً من الحرب على "الحرب"، دون ذكر مكان هذه الحرب.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.