"أونروا" تتهم إسرائيل بالتمهيد لتهجير جماعي للفلسطينيين من غزة

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وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، رفضت بشدة فكرة نزوح سكان غزة قسرًا من القطاع، ورأى أن الدمار الواسع النطاق في شمال قطاع غزة، والنزوح الناتج عنه يُعتبران "مرحلة أولى في هذا السيناريو"، لافتا إلى أن المرحلة التالية قد تكون إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود.
وأوضحت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، مشيرين إلى أنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.