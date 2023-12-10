قيرغيزستان تستلم 96 طفلا وامرأة من مسلحي "داعش" المحتجزين شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة، إن قوات "قسد" سلمت وفدا من جمهورية قيرغيزستان 96 شخصًا، منهم 69 طفلاً و27 امرأة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.

وبيّن المراسل أن الوفد القرغيزي كان برئاسة باكيت قديروف، ممثل وزارة خارجية قرغيزستان والوفد المرافق له، الذين وصلوا إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة، وقاموا بتسلّم العوائل بشكل رسمي.

وأكدت مصادر خاصة في ريف الحسكة لـ"الخليج 365"، أن قوات "قسد" قامت بتجميع ونقل الأطفال والنساء من مخيمات الهول وعين الخضرا (روج) إلى مدينة القامشلي قبل تسليمهم للوفد المذكور.

وكانت قوات "قسد" قد سلّمت، في يوم الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفدا من جمهورية قيرغيزستان 83 شخصًا، منهم 62 طفلاً و21 امرأة من عائلات مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة.

وتعد مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، أحد أهم المدن السورية لجهة أنشطة التجارة والاقتصاد في المنطقة الحدودية مع تركيا.