شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: العدوان على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جامعة الدول العربية إن العدوان على قطاع غزة أظهر انحياز مكونات من الإعلام الغربي باللجوء إلى ترديد السردية الإسرائيلية القائمة على الدفاع عن النفس وتجاهل الحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال الوطني والحرية والكرامة في الوقت الذي شاهد فيه الجميع بشاعة مظاهر تدمير المنشآت والمرافق واستهداف المدنيين بمن فيهم الصحفيين.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، اليوم، في "ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون في نسخته السادسة" بمدينة هانغتشو الصينية.

صناع الإعلام

وعد الملتقى منصة رفيعة للحوار وتبادل الخبرات والمهارات بين مسؤولي وصناع الإعلام المرئي والمسموع كل عامين بهدف تعزيز علاقات هذه الشراكة الراسخة ومواكبة متطلبات التطور التقني في الحقل الإعلامي.

وأعرب السفير خطابي عن تطلع جامعة الدول العربية نحو مزيد من تكثيف التبادل البرامجي، وبث المسلسلات والأفلام الوثائقية عن الدول العربية والصين، وتشجيع الإنتاج المشترك بما يسهم في تعميق التقارب بين الحضارتين.