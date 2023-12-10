شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو لتقديم المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد المجلس التنفيذي للصحة العالمية قراراً يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية الفورية إلى غزة، ويطالب بوقف إنساني لإطلاق النار.

جاء ذلك في الدوره الاستثنائية التي عقدت اليوم، في جنيف للنظر في الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب القرار عن القلق إزاء الوضع الإنساني والصحي الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة بسبب الأعمال العدائية.

وقف إطلاق النار

وطالب بوقف إطلاق النار والوصول الأمن والمستمر والمنتظم دون عوائق للإمدادات والمساعدات وحماية العاملين الصحيين والإنسانيين، واحترام القانون الدولي وحماية العاملين الصحيين والمرافق الطبية.

كما أعرب عن القلق إزاء ما لحق بالنظام الصحي الفلسطيني من أضرار، وما يشكله من مخاطر على الصحة العامة، مع وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض، واكتظاظ الملاجئ في ظروف غير ملائمة، مما يهدد بانتشار الأمراض والاوبئة.

ودعا المجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الطبية الآنية والمستقبلية وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني.