شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: دعونا لإضراب شامل بفلسطين للتنديد بفشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوتنا إلى إضراب شامل في فلسطين غدا، هي للتنديد بفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الشعب الفلسطيني يدين الفيتو الأمريكي، وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، على أن هناك حراك كبير في العديد من دول العالم، وذلك لمساندة فلسطين والشعب الفلسطيني، كما أنها تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.