شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة مليونى شخص ووفاة 25 ألفاً منذ ظهور فيروس كورونا بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الأحد/، أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى العراق خلال الفترة من 3 يناير 2020 وحتى 6 ديسمبر 2023؛ بلغ عدد الإصابات مليونين و465 ألفا و 545 إصابة، علاوة على 25 ألفا و375 حالة وفاة.



وأشارت المنظمة، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم /الأحد/، إلى أن عدد جرعات اللقاح الممنوحة خلال العام الحالى فقط بلغت أكثر من 19 مليونا و557 جرعة لقاح.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، فى مارس 2020، أن فيروس كورونا (كوفيد 19) قد أصبح جائحة عالمية.