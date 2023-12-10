شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تخفيض الانبعاثات 30% بحلول 2035 و"صفر كربون" بحلول 2060 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البحرين عن التزامها بالاستراتيجية الوطنية للحياد الكربونى من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى صفر كربون بحلول 2060.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 فى دبي، حيث تشارك البحرين بجناح مميز لها لتسليط الضوء على المبادرات التى دشنتها البحرين مؤخرا فى هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة "صفاء" لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز فى تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام فى تعزيز الأمن البيئي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقال أخصائى بيئة أول بالمجلس الأعلى للبيئة فى البحرين المهندس محمد مزعل، إن جناح بلاده يبرز خطة العمل الوطنية التى أعلن عنها العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتى تهدف إلى تحقيق الحياد الكربونى 2060 من خلال ثلاثة مسارات الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخى وخلق فرص مستدامة فى الاقتصاد الأخضر الجديد.



وأشار إلى الاستراتيجية التى أعلنت عنها البحرين ضمن التزامها فى COP26 بالوصول إلى الحياد الكربونى إلى 30% بحلول 2035، واستراتيجيتها من أجل الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، حيث سخرت جهودها من أجل تغيير وتخفيف 80% من الانبعاثات الكربونية والتى تنبعث من 7 أماكن فقط (مصانع) ينبعث منها 80% من الانبعاثات الكربونية.