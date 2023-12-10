شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: عشرات الشهداء فى قصف للاحتلال استهدف مربعا سكنيا بمخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن عشرات الشهداء في قصف للاحتلال استهدف مربعا سكنيا بمخيم جباليا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.