شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الفرنسية: أسقطنا مسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البحرية الفرنسية عن اسقاط مسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وفى سياق منفصل، كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك قد بحث أمس السبت، مع المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثى ليندركينج، مستجدات استئناف عملية السلام فى اليمن وتهديدات جماعة الحوثى، لأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وجدد ابن مبارك - للمبعوث الأمريكي، وفقا لقناة اليمن الإخبارية - موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إحياء عملية السلام. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

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