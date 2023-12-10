شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنتقد الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت كوريا الشمالية اليوم الأحد باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشئون المنظمات الدولية كيم سون جيونج انتقد عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.



وقال كيم إن "حق النقض (فيتو) يظهر المعايير المزدوجة لواشنطن، مضيفا أن إساءة استخدام الولايات المتحدة حق النقض لحماية حليف ذبح عشرات الآلاف من المدنيين ليس مجرد مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة غير القانونية وغير المعقولة، ولكنه أيضا ذروة الشر غير الإنساني".



وتابع كيم قائلا " إن الولايات المتحدة تناقض نفسها من خلال التغاضي عن القتال المستمر في قطاع غزة، بينما تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا في الأونة الأخيرة والذي لم يسبب أي ضرر لأي دولة أخرى".



يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أمس الأول (الجمعة).