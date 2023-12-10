شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطالب ببذل كل الجهود لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية والكارثة الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت سوريا بضرورة بذل كل الجهود الأممية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وللكارثة الإنسانية التى تحدث فى غزة، والوقف الفورى والدائم لإطلاق النار والسماح بالتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع لتصل إلى جميع المحتاجين والمصابين من الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال مشاركة سوريا فى الجلسة الطارئة للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد افتراضيا، لمناقشة الأوضاع الصحية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث طالب وزير الصحة السورى الدكتور حسن الغباش بإيقاف العدوان الإسرائيلى على المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأشار الدكتور الغباش إلى أن الأوضاع القاسية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى وخاصة فى غزة تتطلب من المجتمع الدولى والعربى الاستجابة لمنع حدوث المزيد من الوفيات، وإنقاذ الشعب الفلسطينى من الوضع الكارثى على الصعيدين الصحى والإنسانى حتى هذه اللحظة، معربا عن أمله فى أن تساهم الجلسة فى تحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة.