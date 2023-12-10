الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

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دبي - محمود عبدالرازق - وحصلت "الخليج 365" على معلومات تفيد بتصدي الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الأحد، لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأضاف مراسل "الخليج 365" في دمشق أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لموجتين متتاليتين من الصواريخ الإسرائيلية بمحيط العاصمة، فبعد نحو ربع ساعة من العدوان الأول، عاودت الدفاعات الجوية السورية التصدي لموجة ثانية من الصواريخ الإسرائيلية التي حاولت الوصول إلى بعض الأهداف في محيط دمشق.
أمس, 18:27 GMT
وقال مراسل "الخليج 365" في سوريا: "قصف صاروخي جديد تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو العاشر خلال الــ 60 يومًا الماضية".
وأكد المراسل أن "عددا من الصواريخ سقطت في ساحة القاعدة المذكورة(مدرج المطار)، مع معلومات عن سقوط خسائر بشرية ومادية".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".