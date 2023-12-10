عضو "الشيوخ" المصري: قبائل سيناء تؤيد موقف الدولة بعدم تصفية القضية الفلسطينية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف العكش في تصريحات لمراسل "الخليج 365"، خلال تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء اليوم، أن أهالي سيناء يؤكدون للجميع عبر وجودهم أمام اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحًا عن تمسكهم بخيار الدولة الوطنية القوية التي تمكنت من دحر الإرهاب.
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
1/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
2/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
3/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
4/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
5/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
6/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
7/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
1/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
2/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
3/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
4/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
5/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
6/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
7/7
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء
ولفت العكش إلى أن أبناء سيناء ضحوا بحياتهم من أجل استقرار وأمن الوطن إلى جانب قوات الجيش والشرطة.
من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.
وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.