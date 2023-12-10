عضو "الشيوخ" المصري: قبائل سيناء تؤيد موقف الدولة بعدم تصفية القضية الفلسطينية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف العكش في تصريحات لمراسل "الخليج 365"، خلال تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء اليوم، أن أهالي سيناء يؤكدون للجميع عبر وجودهم أمام اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحًا عن تمسكهم بخيار الدولة الوطنية القوية التي تمكنت من دحر الإرهاب.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 1/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 2/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 3/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 4/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 5/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 6/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAتغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 7/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 1/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 2/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 3/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 4/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 5/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 6/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء 7/7 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA تغطية الانتخابات الرئاسية في شمال سيناء

وشدد النائب المصري على أن أهل المحافظة في جميع مراكزها شاركوا بأعداد كبيرة مقارنة بنسبة من يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة، وهو عدد أقل من المحافظات الأخرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

ولفت العكش إلى أن أبناء سيناء ضحوا بحياتهم من أجل استقرار وأمن الوطن إلى جانب قوات الجيش والشرطة.

وكانت وكالة "الخليج 365" قد تابعت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول في محافظة شمال سيناء، حيث رصد مراسل "الخليج 365" سير الإجراءات في اللجنة الفرعية في قسم ثالث العريش، في مدرسة السادات، والتي شهدت توافد العشرات في الساعات الأولى منذ صباح اليوم الأول.

وعبّر المواطنون الذين شاركوا عملية الاقتراع اليوم بإجراء العملية الانتخابية بعد دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لشمال سيناء منذ سنوات.

من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ المصري عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات يؤكد حرصهم على استمرار الاستقرار والتنمية والأمن الذي تنعم به المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة خلال تغطيته في شمال سيناء اليوم، أن سيناء عانت طوال السنوات العشر الماضية، من الإرهاب، فيما تمكنت أجهزة الدولة من دحره وبسط الأمن والاستقرار، وهو ما انعكس على مشاركة الناخبين بكثرة.