مقتل 6 مدنيين سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو "داعش" بعد إعدامها

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.
وقال مصدر طبي في مستوصف الحمدانية بريف الرقة المحرر، لمراسل "الخليج 365"، أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 10 بينهم حالتين حرجتين حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم حالياً".
وأوضح مراسل "الخليج 365" أن مجموعات من أبناء القرى بمساندة قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش العربي السوري قاموا بتمشيط المنطقة، حيث شوهدت مجموعة من المسلحين المستغلين الدرجات النارية الصحراوية وهم يفرون في عمق البادية، باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.