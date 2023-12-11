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الخليج اليوم .. اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب من كندا بوقف النار في غزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أفادت الخارجية بأن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التقت رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، لبحث الحرب بغزة، وناقشت معه أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وقالت الخارجية السعودية إن اللجنة شددت على أهمية بذل جهود دولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، كما طالبت باتخاذ خطوات عاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

 

وطالبت أيضاً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته للعودة إلى مسار السلام.

 

يشار إلى أن الحرب على غزة دخلت شهرها الثالث، وسط توقعات باستمرارها أشهراً أخرى بعد، وسط تعنت إسرائيل ورفضها الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو حتى هدنة إنسانية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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