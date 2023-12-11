مطار عماني يتصدر تصنيفا عالميا لمعايير الأداء في 2023

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الشبيبة" العمانية إن مطار مسقط الدولي حقق نجاحات متسارعة وقفزات كبيرة في أعداد المسافرين والحركة الجوية في الأعوام التي تلت انتقال العمليات إلى مبنى مسافريه الجديد في عام 2018.

3 ديسمبر, 11:13 GMT

يشار إلى أن مطار مسقط يتضمن مبنى المسافرين، كما يمتاز المطار بـ 40 جسرا جويًّا لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة انتظار و16 صالة انتظار إضافية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق الحافلات عند الضرورة إلى جانب مواقف للطائرات بطاقة استيعابية تبلغ 59 موقفًا.

ويحتوي مبنى المطار على 72 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران و24 منضدة لتخليص إجراءات السفر لدرجة رجال الأعمال، وبوابتين مخصصتين للطائرات كبيرة الحجم كطائرات "إيرباص 380" متصلتين بجسور لصعود الطائرة و10 خطوط لأحزمة استلام الأمتعة خصصت 8 منها للرحلات الدولية و2 للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية قدرها 5200 حقيبة في الساعة وبطول 11 كيلومترًا ويقدم خدمات خاصة لمناولة الطائرات الخاصة.

13 نوفمبر, 06:47 GMT

من ناحية أخرى، حل مطار جوارارابيس - جيلبرتو فريري الدولي في البرازيل في المركز الثاني عالميّا بعد مطار مسقط، ثم مطار كيب تاون في جنوب أفريقيا في المركز الثالث، ثم مطار "برازيليا جوسيلينو كوبيتشيك" الدولي في العاصمة الفيدرالية للبرازيل.

وجاء مطار حمد الدولي القطري في المرتبة الخامسة عالميًّا، ومطار أوساكا إيتامي الدولي في اليابان في المرتبة السادسة، ومطار "بيليم فال دو كانز" الدولي في البرازيل في المرتبة السابعة، ومطار "تانكريدو نيفيس" الدولي البرازيلي في المرتبة الثامنة، ثم مطار "طوكيو ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية في المرتبة التاسعة ومطار "أمامي" الياباني في المرتبة العاشرة.