الخليج اليوم .. بتوجيه من خادم الحرمين.. البدء في صيانة الكعبة المشرفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، البدء في أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): تعظيمًا وتقديرًا لبيت الله الحرام بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده، في الاهتمام والعناية بالبيت العتيق بدأت أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة.. للحفاظ على كافة عناصرها؛ بأبهى وأجمل حلّة".

هذا وتطبق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث التقنيات وأفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة من أجل العناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29 عاماً، ويعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له و إصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها، حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وتعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف وكذلك أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب إضافة إلى تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني والتي تقوم بها للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.