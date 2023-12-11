"القسام" تعلن استهداف دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين وقصف تل أبيب

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام" إن عناصرها "تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس".
وأشارت "القسام" في بيان سابق، إلى أنها "تدك تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون".
وأشارت "القسام" في بيان لاحق أنها "تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم أمس الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
أمس, 15:57 GMT
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.