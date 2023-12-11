إسرائيل تعلن اعتزامها فتح معبر "كرم أبو سالم" على الحدود مع مصر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وأفادت الوحدة عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس": "لقد قمنا بتوسيع قدراتنا لإجراء عمليات التفتيش على المساعدات المقدمة إلى غزة، سيتم فتح معبر كرم أبو سالم، وبالتالي ستتضاعف كمية التفتيشات".

وأضافت أن "المساعدات ما زالت تنتظر عند مدخل رفح، ويجب على الأمم المتحدة أن تفعل ما هو أفضل إذ إن المساعدات موجودة، والناس في حاجة إليها".

في السياق ذاته، أكدت صحيفة "Jewish Daily News" الإسرائيلية أنه في الأيام المقبلة، سيبدأ العمل في معبر كرم أبو سالم حيث سيتم فحص البضائع قبل دخولها إلى قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد الشاحنات التي ستدخل القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تطالب بزيادة عدد المناطق التي تحدد كممرات إنسانية في قطاع غزة، حيث تتم هدنة القتال كل يوم لبضع ساعات، حتى يتسنى زيادة الإمدادات التي تصل إلى السكان، ويأتي الطلب الأمريكي على خلفية الصور التي التقطت في الأيام القليلة الماضية لسكان يقتحمون شاحنات المساعدات التابعة للأونروا، بحسب ما ورد في الصحيفة الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.