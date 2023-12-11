مراسل "الخليج 365": انفجارات تهز قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة بأن "انفجارات متتالية وضخمة سُمع دويها، قبل قليل، في محيط قاعدة "مديرية حقول نفط الجبسة" في مدينة الشدادي ( 50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها بـ 4 صواريخ على الأقل".
وفور الاستهداف الصاروخي، أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار كثيف للجنود، وتحليق لطائرات مسيّرة ومروحية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
8 ديسمبر, 17:52 GMT
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجومًا، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصًا".