مراسل "الخليج 365": انفجارات تهز قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" في محافظة الحسكة بأن "انفجارات متتالية وضخمة سُمع دويها، قبل قليل، في محيط قاعدة "مديرية حقول نفط الجبسة" في مدينة الشدادي ( 50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها بـ 4 صواريخ على الأقل".

وفور الاستهداف الصاروخي، أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار كثيف للجنود، وتحليق لطائرات مسيّرة ومروحية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

8 ديسمبر, 17:52 GMT

وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.

يذكر أن مراسل "الخليج 365" في سوريا كان قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناتجة عن قصف صاروخي استهدفها بشكل مباشر.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما تسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجومًا صاروخيًا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجومًا، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصًا".