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إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مراسل "الخليج 365"، تشهد المراكز الانتخابية في محافظة القاهرة، إقبالا شديدا وزحاما في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

1/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

2/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

3/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

4/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

5/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

6/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي

7/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

1/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

2/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

3/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

4/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

5/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

6/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

7/7

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - الخليج 365 عربي, 1920, 10.12.2023

أمس, 08:05 GMT

جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق مركز الاقتراع في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.

وأعربت الوزيرة عن شعورها "بالفخر والاعتزاز الذي لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024"، بحسب قولها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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