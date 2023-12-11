إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية... فيديو وصور

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مراسل "الخليج 365"، تشهد المراكز الانتخابية في محافظة القاهرة، إقبالا شديدا وزحاما في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
1/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
2/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
3/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
4/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
5/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
6/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
7/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
1/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
2/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
3/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
4/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
5/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
6/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
7/7
© Gulf 365 . WAEL MAGDI
إقبال شديد على مراكز اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.
أمس, 08:05 GMT
جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق مركز الاقتراع في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.