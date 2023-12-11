"فتح الانتفاضة": المعركة مستمرة وحل القضية الفلسطينية يجب تطبيقه ضمن حدود أراضي 48

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد المصري، على أن الفلسطينيين يرفضون مسألة التوطين، وأن الحل الوحيد يجب أن يعود للسلطة الفلسطينية وتطبيقه يجب أن يتم ضمن نطاق أراضي عام 1948 وليس عام 1967.

وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، توقع المصري أن "يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ حملته البربرية حتى يحقق أهدافه"، مؤكدا أنه "لن يصل إلى مبتغاه، إذ تملك المقاومة الفلسطينية ما يكفي من إرادة تجعلها تنتصر في نهاية المطاف، ولن تنجح حكومة تل أبيب في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لأنهم تعلموا من تجاربهم السابقة".

ورأى أن التحركات السياسية الفاشلة على صعيد مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن تفضي إلى شيء، فما يريده الشعب الفلسطيني هو الضغط لوقف العدوان على غزة، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي الذي دمر نحو 65% من منازل القطاع.

وعوّل المصري على الموقفين المصري والأردني الرافضين لمخطط التهجير من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى غور الأردن، إذ تهدد هذه المسألة الأمن القومي المصري، كما تشكل أزمة ديموغرافية في الأردن حيث يعيش 4 مليون فلسطيني. ونوه المصري بأن فلسطين بحاجة إلى مواقف دولية متعاطفة مع القضية الفلسطينية، كالموقفين الروسي والصيني، مناشدا المجتمع الغربي بالضغط على إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب مجازر في قطاع غزة.

ورأى أن الموقف الإيراني الذي هدد بتوسع رقعة المعركة، هو موقف جدي وداعم للقضية الفلسطينية، "فمحور المقاومة في المنطقة موحد (لبنان، إيران، اليمن، سوريا)، ومن الممكن أن تُفتح عدة جبهات في حال ارتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حماقة لإطالة مدة الصراع هربا من السجن الذي ينتظره".