إعلان موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن الوثيقة أن الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ستُعقد في الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف الشهر الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

19 سبتمبر, 09:45 GMT

وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد ذكرت، في بيان مقتضب لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رفع جلسة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر"، وذلك قبل إنهاء عضويته.