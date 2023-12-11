وزير خارجية سلطنة عمان يتحدث عن "خيانة غزة" ويوجه دعوة فورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البوسعيدي، عبر منشور له على منصة "إكس": "ستنظر الأجيال إلى خيانة أهل غزة بدهشة واشمئزاز"، مؤكدا أن الفشل "يعد تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار".

وفي وصفه لما يحدث من صمت وخذلان لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي، قال البوسعيدي، في ختام تعليقه: "ضعوا حدًا للفظائع والمعاناة في غزة الآن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.