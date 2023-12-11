محافظ إدلب لـ"الخليج 365": تلقينا مئات طلبات التسوية من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد محافظ إدلب أن "أكثر الطلبات التي تتلقاها المحافظة للتسوية هي من المناطق خارج سيطرة الدولة السورية، أو ما تعرف بمناطق الشمال، ومعظمها لأشخاص عائدين من المناطق الشمالية".

15 أكتوبر, 11:54 GMT

وأضاف سلهب: "تتم إجراءات التسوية بسرعة، ودون أي تعقيدات وفق القرارات ذات الصلة، وبمجرد إجراء التسوية يتم السماح لطالبيها بالعودة مباشرة إلى أراضيهم ومنازلهم والحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها".

مؤكدًا أن "الدولة السورية تعمل على تأمين كافة احتياجات الأهالي اللازمة لضمان عودتهم من خلال العمل على عدة قطاعات منها: الكهرباء والمخابز والمياه والطرقات والمراكز الصحية، إضافة إلى جهوزية نحو 128 مدرسة موزعة على 3 مجمعات تربوية في المدن الأساسية: معرة النعمان، وأبو الظهور، وخان شيخون، حيث تقدم تلك المدارس خدماتها لـ 14 ألف طالب حاليا".