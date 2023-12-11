شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية في غرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1000 سلة غذائية في مديرية جوريان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 6000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في ولاية هرت.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.

تأهيل المنازل في ولاية الجزيرة بالسودان

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بُعد أمس، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لإعادة تأهيل المنازل والمدارس المتضررة من السيول والفيضانات في محلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع إلى بناء (112) وحدة سكنية للعائلات التي تهدمت منازلها من الفيضانات، وإعادة بناء وتأثيث 6 فصول دراسية و 4 مكاتب ودورتي مياه في مدرسة الأساس، إضافة إلى إعادة بناء وتأثيث 3 فصول دراسية ومكتبين ودورتي مياه في مدرسة المتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و522 ألف دولار أمريكي.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.