إعلام: مقتل مواطن لبناني في قصف إسرائيلي يستهدف منزله في بلدة الطيبة جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "مختار بلدة الطيبة، حسين منصور، استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلي لمنطقة بيدر الفقعاني الواقعة في بلدة الطيبة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.